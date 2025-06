A Rai Kids tre premi dal Moige 2025

Rai Kids conquista ancora una volta il cuore delle famiglie, ricevendo tre prestigiosi premi dal Moige nel 2025. Tra le eccellenze della programmazione family friendly, spiccano riconoscimenti per contenuti come "Minieroi della Foresta" e "Zecchino d'Oro", testimoniando l'impegno di Rai Kids nel proporre intrattenimento educativo e divertente. Questa ambizione di qualità si riflette nella guida tv “Un anno di zapping e streaming”, che continua a segnalare le migliori proposte per i più piccoli, consolidando la posizione di Rai Kids come leader del settore.

A RAI KIDS TRE PREMI DAL MOIGE 2025 TRA LE ECCELLENZE DELLA PROGRAMMAZIONE FAMILY FRIENDLY PREMIATE DAL MOVIMENTO ITALIANO GENITORI MINIEROI DELLA FORESTA ZECCHINO D’ORO – LE CANZONI ANIMATE MA DAVVERO? L’offerta per i minori di Rai Kids viene premiata ancora una volta dal MOIGE (Movimento Italiano Genitori) nella iniziativa “Un anno di zapping e di streaming 20242025”, la guida tv con il meglio (e il peggio) della televisione, giunta alla sua 18a edizione. L’Osservatorio Media del MOIGE, composto da una qualificata équipe tecnico-scientifica e supportato dalle segnalazioni provenienti delle famiglie italiane, ha monitorato e valutato oltre 300 contenuti mediatici – tra palinsesti televisivi (quiz, talk, fiction, film TV, miniserie, serie, animazione, pubblicità, ecc. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - A Rai Kids tre premi dal Moige 2025

In questa notizia si parla di: kids - moige - premi - italiano

A RAI KIDS TRE PREMI DAL MOIGE 2025; Moige: i premi e la guida tv che piace alle famiglie italiane; ‘Un anno di Zapping e Streaming’, assegnati i premi Moige.

Da Carlo Conti a Gerry Scotti: tutti i vincitori dei premi MOIGE 2025 - Tutti i vincitori dei premi MOIGE 2025: da Carlo Conti a Gerry Scotti. Si legge su msn.com

Premi Moige, 14 riconoscimenti per la Rai - Tanti sono i riconoscimenti con i quali il Moige ha voluto premiare i valori 'family friendly' di cui si sono fatti portatori i programmi del servizio pubblico. Scrive ansa.it