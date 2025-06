A Piana delle Orme torna Frammenti la mostra sul modellismo

A Piana delle Orme torna Frammenti, l’appuntamento imperdibile dedicato al modellismo e alle passioni artistiche. Nella suggestiva cornice del museo che narra la bonifica pontina e i ricordi della Seconda Guerra Mondiale, sabato 21 e domenica 22 giugno si svolgerà una mostra scambio ricca di emozioni e creatività. Un’occasione unica per appassionati e famiglie di immergersi in un mondo di dettagli, storia e arte, riscoprendo il valore del modellismo come forma di espressione e memoria.

Nella splendida cornice di Piana delle Orme torna la manifestazione Frammenti organizzata dall'Associazione Fra mMenti A.P.S. Sabato 21 e domenica 22 giugno nello spazio espositivo del bel museo che racconta la bonifica pontina e la Seconda Guerra Mondiale, torna la mostra scambio di.

