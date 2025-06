A passeggio con la bicicletta ed il cane 77enne viene investito da un’auto; ricoverato d’urgenza in ospedale le sue condizioni sarebbero serie

Un pomeriggio tranquillo si è trasformato in una drammatica emergenza: un 77enne, mentre passeggiava in bicicletta con il suo fedele cane, è stato investito da un’auto all’incrocio tra viale Le Corbusier e viale Bruxelles. Soccorso immediatamente, è stato ricoverato in ospedale in gravi condizioni. La vicenda scuote la comunità e ci ricorda quanto sia fondamentale rispettare le regole sulla strada per la sicurezza di tutti.

Un grave incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri, quando un 77enne e il suo cane, che lo accompagnava nel cestino della sua bicicletta elettrica, sono stati investiti da un'automobile. L'incidente è avvenuto all'incrocio tra viale Le Corbusier e viale Bruxelles, nei pressi del condominio Colosseo. Il ciclista è stato soccorso in tempi rapidi e trasportato d'urgenza all'ospedale Santa Maria Goretti, mentre il cane è stato recuperato senza gravi danni. I Dettagli dell'Incidente. L'incidente si è verificato poco dopo le ore 18, e secondo le prime ricostruzioni della Polizia Locale, l'uomo stava percorrendo la rotatoria provenendo dal tunnel del Colosseo, con l'intenzione di uscire su viale Bruxelles.

A passeggio con la bicicletta ed il cane, 77enne viene investito da un'auto; ricoverato d'urgenza in ospedale, le sue condizioni sarebbero serie.

