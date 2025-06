A Papa Leone XIV il volume Sonate per Campane sulla tradizione di Gandino

Nel cuore della Val Gandino, la tradizione campanaria si eleva come un autentico patrimonio culturale, capace di unire comunità e storia attraverso suoni antichi e suggestivi. Recenti eventi, come la celebrazione a Peia durante la novena di Sant'Antonio, hanno riscoperto e valorizzato questa arte millenaria. Papa Leone XIV, grande appassionato e sostenitore di questa tradizione, ha ispirato il volume "Sonate per campane sulla tradizione di Gandino". È emozionante scoprire come le campane continuino a vivere e a parlare al cuore di tutti noi.

Città del Vaticano. La tradizione campanaria rappresenta una delle espressioni musicali più antiche e identitarie del territorio Bergamasco e in particolare della Val Gandino. Nelle ultime settimane due particolari eventi hanno contribuito a dare evidenza a questa tradizione. Sabato 7 giugno a Peia, in occasione della novena patronale di Sant'Antonio da Padova, sul campanile della parrocchiale, il maestro campanaro Fabio Rinaldi e il giovane allievo Mattia Malzani hanno proposto un'esecuzione di musiche per campane, con un vero e proprio viaggio musicale attraverso le sonorità tradizionali di Gandino.

