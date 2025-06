A Palazzo Centrale c' è Ultrasky | l’alta tecnologia del Blu Egizio incontra l’arte contemporanea

Nel cuore di Palazzo Centrale C, l’arte e la scienza si fondono in un’evoluzione affascinante: mentre il mondo celebra le recenti scoperte sul blu egizio, il Museo dei Saperi e delle Mirabilia Siciliane apre le porte a "Ultrasky. Alla scoperta del Blu", un’esposizione che invita a immergersi in un viaggio tra mistero antico e innovazione moderna. Un’occasione unica per esplorare i segreti di un colore che ha attraversato millenni.

Mentre il mondo scientifico celebra le più recenti ricostruzioni in laboratorio del blu egizio da parte di un team internazionale - notizia che ha fatto il giro del mondo negli ultimi giorni - il Museo dei Saperi e delle Mirabilia Siciliane si prepara ad accogliere "Utrasky. Alla scoperta del Blu.

CATANIA MOSTRE/ Ultrasky Alla scoperta del Blu Egizio dalle Arti alle Scienze - La mostra che unisce le recenti scoperte internazionali con l'eccellenza italiana nella ricerca Alla scoperta del Blu Egizio dalle Arti alle Scienze", un progetto espositivo giunto alla terza tappa