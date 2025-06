a Napoli le cose sono cambiate, Sarri l’ha detto davvero: il verdetto è stato chiaro. L’ex allenatore degli azzurri svela retroscena e riflette sulla sua esperienza, tra critiche e successi. Tra gli allenatori che hanno scritto la storia del Napoli, Sarri ha lasciato un’impronta indelebile grazie a un calcio innovativo e una rosa di alto livello. L’allenatore…

L’ex allenatore degli azzurri svela alcuni retroscena sulla sua esperienza a Napoli: la critica non passa inosservata. Tra gli allenatori che hanno scritto la storia del Napoli non si può non citare Maurizio Sarri. Il tecnico napoletano creò una rosa davvero di alto livello, proponendo un calcio divertente ed efficace. Nonostante non sia mai riuscito a vincere il campionato, Sarri è entrato nel cuore di tutti i supporter partenopei. L’allenatore della Lazio è tornato a parlare proprio del suo trascorso sulla panchina degli azzurri. Molti tifosi sono rimasti sorpresi da alcune sue dichiarazioni: secondo Sarri la situazione a Napoli è decisamente diversa rispetto al passato. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it