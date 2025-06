A Napoli la fiaccolata dei familiari delle vittime della criminalità Don Ciotti | La prescrizione uccide la verità

A Napoli, la fiaccolata dei familiari delle vittime della criminalità si trasforma in un potente grido di verità e giustizia. Circa 400 persone hanno marciato da via Toledo a piazza del Plebiscito, portando con sé il dolore e la speranza di una società che non si arrende all’impunità. La loro voce è un monito: “La prescrizione uccide la verità”. L’impegno di queste famiglie ci invita a riflettere sul valore della memoria e della giustizia ancora da realizzare.

A Napoli circa 400 persone hanno partecipato alla fiaccolata organizzata dall’associazione Libera. Sono i familiari delle vittime innocenti di fatti di cronaca non sempre legati alle dinamiche criminali che hanno marciato da via Toledo a piazza del Plebiscito per consegnare un messaggio simbolico al prefetto e al governo. “Ogni giorno ci sono omicidi – dice Carmela Sermino, vedova di Giuseppe Veropalumbo, ucciso da un proiettile vagante la notte di capodanno del 2017 – in ogni angolo, una vera e propria emergenza che bisogna gridare e fare arrivare all’attenzione del governo, perché servono interventi concreti soprattutto per questi ragazzi che ormai camminano con il coltello in tasca. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - A Napoli la fiaccolata dei familiari delle vittime della criminalità. Don Ciotti: “La prescrizione uccide la verità”

