A Milano la prima Portineria di comunità con Fondazione Cariplo

a Milano si apre un nuovo capitolo di solidarietà e partecipazione, con la prima "Portineria di comunità" nel quartiere Santa Giulia. Un esempio pionieristico di ascolto e attivazione sociale, nato dalla collaborazione tra Rete italiana di cultura popolare, Municipio 4 e Fondazione Cariplo. Questo innovativo spazio si propone di rafforzare il senso di comunità, promuovendo iniziative condivise e coinvolgendo i cittadini in un processo di co-progettazione che possa fare la differenza.

Milano, 17 giu. (askanews) - Nasce nel Parco Trapezio del quartiere Santa Giulia, la prima "Portineria di comunità" di Milano, uno spazio di ascolto e attivazione sociale, frutto di un lavoro di co-progettazione ideato dalla Rete italiana di cultura popolare, che ne ha già aperte sei in Piemonte, in collaborazione con il Municipio 4 e con il sostegno di Fondazione Cariplo. "La Portineria di comunità è una modalità di quella che si può definire attivazione di comunità, cioè si mette a disposizione di una comunità locale, di un quartiere, eccetera, per individuare non solo i bisogni della popolazione (VIA eccetera) ma anche le risorse possibili, i desideri, quello che si potrebbe fare e soprattutto si propone di mettere insieme le persone ma anche le associazioni" spiega Chiara Saraceno, presidente Rete italiana di cultura popolare, aggiungendo che "dopodiché ogni portineria, quindi anche questa, diventa quello che i suoi abitanti individuali e collettivi la vogliono far diventare.