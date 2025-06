A Milano apre la prima portineria comunitaria | cos’è e come funziona il nuovo spazio a Santa Giulia

A Milano nasce una novità che rivoluziona il concetto di comunità: la prima Portineria di Comunità nel quartiere Santa Giulia, immersa nel verde del Parco Trapezio. Questo spazio innovativo, frutto di una co-progettazione partecipata e sostenuto da importanti partner, si propone come un punto di ascolto e attivazione sociale. Scopriamo insieme come funziona e quale impatto avrà sulla vita dei cittadini milanesi.

MILANO – La prima Portineria di comunità a Milano nasce nel quartiere Santa Giulia, in mezzo al verde del Parco Trapezio. Ieri il taglio del nastro in quello che sarà un polo di ascolto e attivazione sociale, frutto di un lavoro di co-progettazione ideato dalla Rete Italiana di Cultura Popolare in collaborazione con il Municipio 4, sostenuto da Fondazione Cariplo, in partnership con Ikea Italia, Lavazza e Leroy Merlin e in dialogo con Inps e Sistema bibliotecario di Milano. Questa portineria speciale (oggi ce ne sono tre a Torino e tre nelle aree interne del Canavese) è in uno spazio circolare in mezzo al parco, ristrutturato e arredato: c’è una cucina di comunità a disposizione di tutti, così come i bagni, un fasciatoio con prodotti utili alla cura dei neonati, un armadietto in cui poter depositare i propri oggetti mentre corre o si passeggia, uno spazio dedicato ai bambini e non solo, con tavoli, sedie e lavagne. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it