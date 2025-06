A Mercogliano inaugura la Pizzeria Trattoria La Fiamma Irpina

Il 19 giugno, a Mercogliano, si accendono i fornelli con l'inaugurazione di La Fiamma Irpina, la nuova trattoria-pizzeria creata dalla passione del maestro pizzaiolo Giuseppe Russo. Dalle ore 19.00, porte aperte per condividere un’esperienza di gusto autentica e conviviale. Per l’occasione, gli ospiti saranno accolti con un entrée augurale, omaggio di benvenuto che renderà ancora più speciale questa serata indimenticabile. La festa della buona tavola sta per cominciare!

Il 19 giugno apre La Fiamma Irpina, la nuova trattoria-pizzeria frutto della passione del pizzaiolo Giuseppe Russo. A partire dalle ore 19.00, porte aperte per accogliere amici, curiosi e amanti della buona tavola. Per l’occasione, gli ospiti saranno accolti con un entrée augurale, omaggio. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - A Mercogliano inaugura la Pizzeria Trattoria "La Fiamma Irpina"