A Marassi c’era un ragazzo che come noi

A Marassi c'era un ragazzo, come noi, che sognava un mondo migliore. Spesso, come giornalisti, dopo aver gridato forte sui fatti di cronaca, ci dimentichiamo di proseguire il nostro impegno, lasciando che le notizie si disperdano nel dimenticatoio. È ora di riscoprire il valore della nostra voce e mantenere viva l’attenzione su ciò che conta davvero. Solo così potremo fare la differenza.

Una delle in verità numerose colpe di noi giornalisti è che, dopo aver piazzato in prima pagina certi fatti di cronaca, rapidamente di quei fatti finiamo con il disinteressarci, relegandoli via. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - A Marassi c’era un ragazzo che come noi

In questa notizia si parla di: marassi - ragazzo - fatti - disinteressarci

A Marassi c’era un ragazzo che come noi.

A Marassi c’era un ragazzo che come noi - Di lui sembra interessarsi solo qualche isolata persona di buona volontà, come Doriano Saracino, il garante dei detenuti liguri. Scrive ilsecoloxix.it

Marassi, detenuto violentato e torturato per due giorni da 4 compagni di cella: come mai nessun agente ha visto nulla? - Un detenuto di 18 anni sarebbe stato violentato dai compagni di cella per due giorni. Come scrive msn.com