A Legnano i conti del sociale non tornano più l’allarme di Fondazione Ticino-Olona per coprire tutte le richieste | Servirebbe il doppio dei fondi

A Legnano, i conti del sociale non tornano: l'allarme della Fondazione Ticino Olona evidenzia come le richieste di fondi superino ormai del doppio le risorse disponibili. Con quasi cento progetti presentati, si apre il dilemma tra finanziare pochi e bene o cercare nuove strategie per sostenere tutti. Alla fine di maggio, infatti, è scaduto il termine per la presentazione delle domande, lasciando irrisolto il difficile equilibrio tra domanda e offerta.

Legnano (Milano), 17 giugno 2025 – Poco meno di cento progetti presentati per una richiesta complessiva di contributi che supera abbondantemente (poco meno del doppio) le risorse disponibili e così per la Fondazione Ticino Olona si propone il solito, eterno quesito: finanziare poco e così finanziare tutti, oppure puntare sulla qualitĂ del progetto seguendo una strada diversa? Alla fine di maggio, infatti, è scaduto il termine per la presentazione dei progetti sugli altri tre bandi che erano ancora attivi dopo quello sugli oratori, chiuso pochi giorni prima.  Oratori estivi. Arrivano i fondi per i progetti "Siamo preoccupati” . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - A Legnano i conti del sociale non tornano piĂą, l’allarme di Fondazione Ticino-Olona per coprire tutte le richieste: “Servirebbe il doppio dei fondi”

