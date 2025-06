A Lauro la Festa della Musica | suoni e voci nei luoghi simbolo del paese

Preparati a vivere una serata indimenticabile a Lauro, dove i suoni e le voci si fonderanno nei luoghi simbolo del paese, trasformando ogni angolo in un palcoscenico. Sabato 21 giugno, in occasione della Giornata Europea della Musica, il Comune di Lauro, in collaborazione con l’Associazione “Orchestriamo”, invita tutti a celebrare questa festa unica. Un evento diffuso che promette emozioni e coinvolgimento per tutta la comunità , iniziando alle 19.30 e lasciando il segno nel cuore di ogni partecipante.

