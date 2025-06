A fuoco deposito giudiziario.

Un'imponente colonna di fumo si leva nel cielo di Calvizzano, dove un vasto incendio ha coinvolto un deposito giudiziario. Le squadre dei vigili del fuoco sono già sul posto, impegnate a domare le fiamme e a tutelare la sicurezza della zona. La città resta in attesa di aggiornamenti mentre l'intervento prosegue senza sosta, nel tentativo di contenere i danni e garantire la pubblica incolumità.

