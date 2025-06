A Francesca Comencini 5 premi per Il tempo che ci vuole miglior esordio Greta Scarano | ai Nastri d’Argento vincono le registe

Le Stelle del Cinema italiano brillano ancora più intensamente ai Nastri d’Argento 2025. La regista Francesca Comencini conquista ben cinque premi per il suo toccante film «Il tempo che ci vuole», mentre Greta Scarano trionfa come miglior esordio con «La vita da grandi». Questa edizione, alla sua 79ª, celebra l’eccellenza e la passione delle nostre registe. Un traguardo che segna una rinascita artistica e un forte riconoscimento al talento femminile nel nostro cinema.

