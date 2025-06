A Foggia passa la mozione per Gaza ma resta l' amarezza per l’ostruzionismo e l’indifferenza

A Foggia, la mozione per Gaza finalmente approvata segna una vittoria importante, ma lascia un retrogusto amaro. Tra ingiustificate assenze e tentativi di ostruzionismo, il percorso è stato tortuoso, evidenziando le sfide di una politica spesso divisa tra solidarietà e indifferenza. Questa vicenda ci invita a riflettere sulla necessità di un impegno più deciso e unito per temi così cruciali.

Dopo un primo tentativo frustrato dalla mancanza del numero legale, tra assenze ingiustificate e invettive, la mozione per Gaza è stata approvata in Consiglio comunale in seconda votazione. "Una vittoria dal sapore amaro, segnata da tentativi di ostruzionismo da parte della destra e da assenze. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - A Foggia passa la mozione per Gaza, "ma resta l'amarezza per l’ostruzionismo e l’indifferenza"

In questa notizia si parla di: mozione - gaza - ostruzionismo - foggia

Illuminare Palazzo Marino con scritta “All eyes on Gaza”, la mozione in Consiglio Comunale: “Un appello a non distogliere lo sguardo” - Milano, 12 maggio 2025 – Oggi il Consiglio Comunale si riunirà per discutere una mozione che propone di illuminare Palazzo Marino con la scritta

A Foggia passa la mozione per Gaza, ma resta l'amarezza per l’ostruzionismo e l’indifferenza.

Foggia aderisce alla campagna '50.000 sudari per Gaza' - Ad organizzarla, nel capoluogo dauno, il coordinamento Capitanata per ... Da ansa.it

Foggia partecipa alla mobilitazione per Gaza con un rito di pace - 000 sudari per Gaza”, un’iniziativa che ha visto la luce grazie all’impegno di diverse associazioni e gruppi ... notizie.it scrive