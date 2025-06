a faenza nanosatelliti e sistemi spaziali

Spacemind, recentemente trasferita a Faenza, si conferma leader nell’innovazione spaziale con il suo nuovo centro di oltre mille metri quadrati. Qui, l’azienda progetta e produce nanosatelliti e sistemi avanzati per la logistica spaziale, rafforzando la sua posizione nel settore. Un polo strategico che unisce ricerca, tecnologia e sostenibilità, pronto a scrivere un nuovo capitolo nel futuro delle esplorazioni spaziali.

Spacemind ha ora la sua sede a Faenza: l’unità operativa della società Npc, con quartier generale a Imola, ha trasferito la sua sede operativa a Faenza, in via Proventa, dove ha già avviato la progettazione e la produzione di satelliti miniaturizzati, nanosatelliti e sistemi per supportare la logistica spaziale. Il nuovo centro acquisito da Npc ha una superficie totale di oltre mille metri quadrati. La struttura ospita uffici, laboratori e una moderna ‘camera pulita’ da cento metri quadri per l’assemblaggio e il test di sistemi spaziali, oltre ad aree dedicate alla realizzazione di prototipi innovativi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it