A Deliceto c' è la prima edizione di ' Delifest'

A delicato C 232, la prima edizione di Delifest promette di essere un evento imperdibile nel panorama culturale italiano. Con ospiti di calibro come Licia Colò, Mario Tozzi, Pino Strabioli e altri protagonisti del mondo dello spettacolo, della scienza e della divulgazione, sarà un’occasione unica per immergersi in un viaggio tra arte, natura e intrattenimento. Un festival pensato per stimolare curiosità , conoscenza e divertimento…

Licia Colò, Mario Tozzi, Pino Strabioli e poi, ancora, l’attore-regista e comico Giovanni Esposito, il professor Amedeo Colella social-divulgatore tra i più amati, Riccardo Piccirillo, Francesca Silvestre e Fabrizio Mandara: sono questi i primi ospiti dell’esordio del ‘Delifest’, una vera e. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - A Deliceto c'è la prima edizione di 'Delifest'

In questa notizia si parla di: delifest - deliceto - prima - edizione

A Deliceto c'è la prima edizione di 'Delifest'; A Foggia la presentazione del Delifest, il nuovo Festival di Deliceto; Dinamiche di genere tra il VII e il V secolo a.C.: a Mesagne nuovo appuntamento con i #repertiparlanti.

DELIFEST Deliceto, la prima del Delifest: ci sono anche Licia Colò, Mario Tozzi e Giovanni Esposito - DELICETO (Fg) – Licia Colò, Mario Tozzi, Pino Strabioli e poi, ancora, l’attore- Scrive statoquotidiano.it