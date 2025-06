A chi spetta il bonus Giorgetti per chi rimanda la pensione

Arriva il bonus Giorgetti, un'agevolazione pensata per chi decide di posticipare l'uscita dal lavoro. Se sei un lavoratore dipendente con requisiti ancora da maturare per la pensione anticipata o Quota 103, questa misura può rappresentare un’occasione importante. Ma a chi spetta esattamente il bonus? Scopriamo insieme i dettagli e come può favorirti in questa fase di transizione.

Arriva il bonus Giorgetti per chi rimanda l'uscita dal lavoro.I lavoratori dipendenti che raggiungono a fine 2025 i requisiti per la pensione anticipata flessibile (la cosiddetta Quota 103) o quelli per la pensione anticipata (almeno 42 anni e 10 mesi di contributi gli uomini, un anno in meno per. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - A chi spetta il bonus Giorgetti per chi rimanda la pensione

