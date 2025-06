A Campo San Martino la natura fa magie davvero | raccolti 1.200 euro per la ricerca sulla SLA

a Campo San Martino la natura fa magie davvero. Con gli alberi in fiore, i bambini che giocano e le famiglie sorridenti, si è svolta un’iniziativa speciale chiamata “Magie…”, che ha raccolto 1.200 euro per la ricerca sulla SLA. Un gesto di solidarietà che dimostra come comunità unite possano fare la differenza. E questa magia continuerà a generare speranza e progresso.

C'erano gli alberi in fiore, i bambini a giocare sull'erba, le famiglie con il plaid e il cuore grande. Ma soprattutto c'erano 1.200 euro che, usciti piano piano dalle tasche di tanti cittadini, sono arrivati dritti nella cassa della ricerca scientifica per la SLA. L'iniziativa si chiamava "Magie.

