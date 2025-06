A 38 anni torno a fare la Maturità Ho scelto di non accontentarmi e dare l' esempio a mia figlia | non è mai tardi per essere ciò che si vuole

A 38 anni, ho deciso di tornare a studiare per la maturità, dimostrando che non è mai troppo tardi per inseguire i propri sogni. La vita può riservare sorprese splendide, e questa scelta rappresenta il mio riscatto, un esempio di coraggio per mia figlia e per me stessa. Mercoledì 18 giugno alle 8, migliaia di studenti apriranno le porte a un nuovo capitolo: la conquista di sé stessi.

La maturità come riscatto di una vita. Anni fatti di sacrifici e di sogni nel cassetto che vedranno la luce la mattina di mercoledì 18 giugno, esattamente alle 8: quando migliaia. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - «A 38 anni torno a fare la Maturità. Ho scelto di non accontentarmi e dare l'esempio a mia figlia: non è mai tardi per essere ciò che si vuole»

In questa notizia si parla di: anni - torno - fare - maturità

"A 40 anni torno tra i banchi", a Torino la rivincita scolastica non ha età: perché gli adulti riprendono a studiare - A 40 anni, Diego torna tra i banchi a Torino, dimostrando che la rivincita scolastica non ha età. Dopo un passato di bocciature, un tentativo nell’esercito e ora nel settore della sorveglianza privata, ha deciso di riprendere gli studi per realizzare il suo sogno di partecipare a concorsi pubblici, dimostrando che la determinazione può guidare anche le scelte più audaci.

Maturità 2025, Burioni insiste: “Voti a caso, esame inutile, si faccia una selezione durante i 5 anni di studio”. E sulle polemiche: “Sono autorizzato a parlare, potrei fare pure il presidente di commissione” Vai su X

Si avvicina la notte prima degli esami e Venditti torna a fare da colonna sonora alla vigilia più attesa dagli studenti italiani Mancano meno di 48 ore alla maturità 2025: oltre mezzo milione di ragazzi si prepara alla prima prova, tra caldo torrido e ripassi dell’ult Vai su Facebook

Maturità 2025, torna il toto-tracce: si scommette sulla prima volta di D’Annunzio, sul primo anniversario 'tondo' del Covid e sull'immancabile IA; Maturità 2025, domande presidenti e commissari: chi è obbligato e chi no. RISPOSTE AI QUESITI; E dopo la maturità torno a scuola. Per imparare a fare il pastore.