9-1-1 | Un cataclisma si abbatte su Nashville nel nuovo teaser trailer dello spin-off

Lo spin-off di 9-1-1 ambientato a Nashville, atteso in tv per l'autunno, si mostra in un nuovo teaser trailer. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - 9-1-1: Un cataclisma si abbatte su Nashville nel nuovo teaser trailer dello spin-off

In questa notizia si parla di: nashville - teaser - trailer - spin

9-1-1: Nashville, primo infuocato teaser trailer dello spin-off - Preparati a vivere un’emozionante avventura nel cuore della musica e dell’emergenza con 9-1-1: Nashville! Il primo teaser trailer dello spin-off, ideato dai celebri Ryan Murphy e Tim Minear, svela un mondo ricco di suspense e collegamenti alla trama principale.

Prove di convergenza tra #911LoneStar e il nuovo spin-off #911Nashville. Rob Lowe si rende disponibile per riprendere il ruolo del vigile del fuoco Owen Strand. Ecco cos'ha detto: Vai su Facebook

9-1-1: Nashville, Il Nuovo Teaser Trailer Ufficiale della Serie spin-off - HD - Serie TV (2025); 9-1-1: Un cataclisma si abbatte su Nashville nel nuovo teaser trailer dello spin-off; 9-1-1: Nashville si infiamma nel primo teaser trailer dello spin-off.

9-1-1: Un cataclisma si abbatte su Nashville nel nuovo teaser trailer dello spin-off - 1 ambientato a Nashville, atteso in tv per l'autunno, si mostra in un nuovo teaser trailer. Secondo comingsoon.it

9-1-1: Nashville, primo infuocato teaser trailer dello spin-off - 1: Nashville svela il suo primo trailer, con collegamenti alla trama principale dello spin- Segnala cinefilos.it