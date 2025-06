9-1-1 | Nashville primo infuocato teaser trailer dello spin-off

Preparati a vivere un’emozionante avventura nel cuore della musica e dell’emergenza con 9-1-1: Nashville! Il primo teaser trailer dello spin-off, ideato dai celebri Ryan Murphy e Tim Minear, svela un mondo ricco di suspense e collegamenti alla trama principale. Con un cast ancora da scoprire e un debutto previsto per la fine dell’anno sulla ABC, questa nuova serie promette di catturare l’attenzione di tutti gli appassionati di drammi intensi e storie coinvolgenti.

Prove di convergenza tra #911LoneStar e il nuovo spin-off #911Nashville. Rob Lowe si rende disponibile per riprendere il ruolo del vigile del fuoco Owen Strand. Ecco cos'ha detto: Vai su Facebook

