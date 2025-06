47 palestinesi sono stati uccisi a Khan Younis mentre erano in fila per gli aiuti umanitari

Una tragedia straziante scuote Gaza, dove decine di palestinesi innocenti hanno perso la vita mentre cercavano aiuti umanitari. Le immagini di Khan Younis e Rafah ci ricordano quanto sia fragile la speranza in un contesto di conflitto incessante. In un momento così cruciale, è fondamentale fare luce su questi eventi e sostenere il diritto a una pace duratura per tutti.

Secondo quanto riportato da¬† Al Jazeera,¬† 38 persone ¬†sono morte nell‚Äôarea di¬† Rafah, nel Sud della Striscia, mentre tentavano di raggiungere un centro di distribuzione della Ghf. Poche ore pi√Ļ tardi, un episodio simile si √® verificato a¬† Khan Younis, sempre nel Sud, dove¬† almeno 47 palestinesi sono stati uccisi ¬†e decine feriti, secondo quanto riferito dalla¬† protezione civile di Gaza. Il portavoce¬† Mahmoud Bassal ¬†ha dichiarato all‚Äôagenzia di stampa francese¬† Afp ¬†che oltre¬† 200 persone sono rimaste ferite ¬†mentre migliaia di civili attendevano la distribuzione di farina: ‚ÄúI droni israeliani hanno aperto il fuoco sulle persone. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it ¬© Metropolitanmagazine.it - 47 palestinesi sono stati uccisi¬†a¬†Khan Younis, mentre erano in fila per gli aiuti umanitari

Gaza, il genocida Netanyahu: "Stiamo distruggendo sempre pi√Ļ case, i palestinesi non hanno un posto dove tornare e sono costretti ad emigrare" - Il conflitto a Gaza, sotto la guida di Netanyahu, sta assumendo proporzioni devastanti. Con la distruzione di case e la fuga forzata dei palestinesi, si profila un piano di ricollocamento dei 2,2 milioni di rifugiati tra Egitto e Arabia Saudita.

Le chiamano ‚Äúdistribuzioni di aiuti‚ÄĚ, ma sono esecuzioni pubbliche di affamati. Oggi, l‚Äôennesima: 31 palestinesi uccisi mentre tentavano di ricevere cibo nel corridoio Netzarim, a Gaza. Erano disarmati. Sono stati colpiti da carri armati e droni israeliani, secondo Vai su Facebook

Gaza, Israele spara ancora sulla folla in coda per gli aiuti alimentari: decine di morti a Rafah e a Khan Younis; Gaza, Israele spara in area aiuti a Khan Younis: decine di vittime; Nuova strage a Khan Younis: uccisi 45 palestinesi.

Gaza, "45 palestinesi in attesa di aiuti uccisi da Israele a Khan Younis" - Almeno 45 palestinesi sono stati uccisi dai militari israeliani a Khan Younis, nel sud della Striscia di Gaza, mentre erano in attesa di ricevere aiuti umanitari. Segnala msn.com

Gaza, raid israeliano a Khan Younis. «Spari contro civili in area aiuti, almeno 300 tra morti e feriti. Aspettavano il cibo» - Un membro dello staff dell'ospedale Nasser di Khan Younis, nel sud della Striscia di Gaza, ha riferito che quasi 300 palestinesi, tra morti e feriti, sono arrivati nella struttura dopo essere stati at ... Da ilmattino.it