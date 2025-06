40 milioni in arrivo | salti di gioia per la Juventus c’è la firma

confermato la sua fiducia nel progetto, portando a casa un'importante cifra che rafforza le casse del club. Mentre la Juventus affronta le sfide di mercato e le imminenti partite internazionali, questa operazione rappresenta un’ulteriore dimostrazione della solidità e delle ambizioni dei bianconeri. La campagna continua, e i tifosi possono guardare al futuro con rinnovato entusiasmo, pronti a festeggiare nuovi successi sulla scena europea e mondiale.

Mentre la Juventus è impegnata nella soluzione di alcune spinose situazioni come quella di Dusan Vlahovic, il club chiude un accordo da 40 milioni di euro in entrata. Nella notte italiana di giovedì la Juventus di Igor Tudor debutterĂ al Mondiale per Club negli Stati Uniti contro l’ Al-Ain. InizierĂ così l’avventura bianconera, che proseguirĂ anche nella prossima stagione sportiva europea sotto la guida tecnica dell’allenatore croato. Questi ha rinnovato con la societĂ torinese fino al 30 giugno 2027 con opzione per il 2028. (LaPresse) – tvplay  Le scelte di calciomercato quindi saranno portate avanti anche con la sua complicitĂ , col fine di mettergli a disposizione l’organico adeguato per rendere la formazione competitiva e in linea con i principi tattici dell’allenatore. 🔗 Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - 40 milioni in arrivo: salti di gioia per la Juventus, c’è la firma

In questa notizia si parla di: juventus - milioni - arrivo - salti

Juventus, Guardiola fa spesa alla Continassa: triplo obiettivo e 70 milioni | CM.IT - La Juventus guarda al futuro con ambizioni elevate, mentre Guardiola pianifica la sua spesa alla Continassa.

Spendereste 20 milioni di euro per Javi Guerra Vai su Facebook

Spalletti-Juventus, arriva l'annuncio della RAI: lo ha svelato Chiellini; Il Pagellone di Calciomercato: Milan 8, Inter 6,5, disastro Monza, male il Napoli, per la Juventus 6-; Juve, è finalmente fatta per Koopmeiners! Oggi le visite mediche.

Juventus: salta di nuovo l’acquisto, non arriverà in bianconero - A complicare ulteriormente l'affare, c'è stata un'offerta da 24 milioni di euro per il difensore austriaco, rendendo la trattativa ancora più difficile per la Juventus, che non era disposta a ... Secondo msn.com

Mercato Juventus, in arrivo 100 milioni di euro dalle cessioni di questi otto bianconeri! La lista aggiornata dei possibili partenti - La lista completa e aggiornata dei possibili partenti in estate Il Corriere dello Sport ha dedicato ampio spaz ... Segnala juventusnews24.com