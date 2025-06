30 teatri 80 titoli e tante novità | Ert Fvg presenta le anticipazioni del cartellone 2025 26

Il sipario si alza sulle anticipazioni della stagione teatrale 2025/2026 dell’Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia (ERT). Con 30 teatri coinvolti, 80 titoli e tante novità, questa rivelazione entusiasma gli appassionati di scena. La presentazione, avvenuta questa mattina a Udine, ha svelato un cartellone ricco di emozioni e sorprese che promettono di conquistare il pubblico. Scopriamo insieme cosa riserva questa straordinaria stagione teatrale!

Il sipario si alza sulle prime anticipazioni della stagione teatrale 20252026 dell'Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia (Ert). Questa mattina, in una conferenza stampa presso la sede della Regione FVG a Udine, sono stati svelati i primi dettagli di un cartellone che promette di. 🔗 Leggi su Udinetoday.it © Udinetoday.it - 30 teatri, 80 titoli e tante novità: Ert Fvg presenta le anticipazioni del cartellone 2025/26

In questa notizia si parla di: cartellone - teatri - titoli - tante

Teatri di Naso, a chiudere il cartellone di primavera "Antigone – Il sogno della farfalla" - Domenica 8 giugno, nel suggestivo scenario del Vittorio Alfieri, i Teatri di Naso chiudono la primavera con un evento da non perdere: "Antigone – Il sogno della farfalla", un affascinante viaggio nella drammaturgia contemporanea a cura di Officine Jonike Arti e diretto da Roberto Zorn Bonaventura.

Tavullia svela il programma estivo con tante sorprese e novità: un viaggio tra natura, divertimento e magia Tavullia, giugno 2025 – È stato presentato in anteprima il ricco programma di eventi che animerà l’estate di Tavullia. Un cartellone variegato, promosso Vai su Facebook

Ert Fvg, presentate le anticipazioni del cartellone 2025/26: 30 teatri, 80 titoli e tante novità; “Millemondi”: torna la rassegna teatrale di Mira e Mirano con le famiglie; Tutti a Teatro con la Card Abbonatale: il regalo di Natale perfetto, ad un piccolo prezzo.

Teatro ragazzi, open day alla Tosse per lanciare la nuova stagione: 32 titoli per 71 repliche - day per bambini e famiglie con laboratorio domenica 3 novembre dalle 10 alle 16. Scrive msn.com

Da Giacomo Poretti a Ezio Greggio, da Raoul Bova a Leo Gassmann: 52 spettacoli per la stagione del Gioiello - Commedie, volti noti, one man show e tante risate nel nuovo cartellone del teatro della Crocetta, dove l’umorismo incontra la memoria e il palcoscenico diventa luogo di confronto, emozione e intellige ... Riporta torinoggi.it