30 anni di Sefo da laboratorio a gruppo industriale da 25 milioni

Da laboratorio artigianale ad eccellenza industriale: sono 30 anni che Sefo, nata ad Arezzo nel 1995, ha trasformato passione e precisione in un vero e proprio impero da 25 milioni di euro. Un viaggio fatto di innovazione, controllo e qualità, che oggi la vede protagonista nei settori racing, off-road e bike. Un traguardo importante che testimonia come l’impegno possa trasformare una piccola realtà in un leader di mercato: e il meglio deve ancora venire.

Arezzo, 17 giugno 2025 ‚Äst Compie 30 anni Sefo, realt√† nata¬†nel 1995 ad Arezzo come laboratorio artigianale e oggi al centro¬†di un gruppo industriale, da 25 milioni di euro di fatturato, specializzato¬†nella meccanica di precisione applicata ai settori racing,¬†o ff-road e bike. Fin dalle origini, si spiega in unanota, Sefo ha costruito¬†il proprio percorso puntando su qualit√†, controllo totale dei processi produttivi e¬†capacit√† di innovare. Un'identit√† tecnica¬†forteche, nel tempo, ha portato alla nascita di Cnc Racing, marchio¬†oggi riconosciuto per accessori e componenti di altagamma¬†per moto sportive, con sede ad Arezzo.

SEFO: 30 anni di crescita, innovazione e leadership nella meccanica di precisione - Nel 2022, SEFO ha consolidato ulteriormente la propria leadership, investendo in tecnologie all’avanguardia e ampliando la gamma di soluzioni su misura.

