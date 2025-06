28 anni dopo ha già un sequel The Bone Temple secondo capitolo di una nuova trilogia a tema zombi

Dopo 28 anni dall'inizio dell'apocalisse, il mondo di "The Bone Temple" si espande con una nuova trilogia e un sequel tutto da scoprire. Questa saga rinasce con forza, promettendo di esplorare più profondamente un universo segnato dagli infetti e dalla lotta per la sopravvivenza. Con l’uscita prevista il 18 giugno 2025, il nuovo capitolo ci trasporta ancora più nel cuore della battaglia tra umani e zombi, rinnovando il brivido di sempre.

