28 anni dopo | Alex Garland afferma di non aver mai pensato di dirigere la nuova trilogia

Dopo 28 anni, Alex Garland rivela di non aver mai pensato di dirigere la nuova trilogia. Celebrato per il suo talento alla regia e per aver scritto il celebre "28 giorni dopo", Garland si è concentrato sulla scrittura e sulla sceneggiatura, preferendo lasciar fare ad altri. Insieme a Danny Boyle, torna a collaborare come sceneggiatore e regista, portando una ventata di novità e attesa per il ritorno di un classico del cinema. La loro collaborazione promette di sorprendere gli appassionati di horror e thriller.

Alex Garland ha ottenuto un notevole successo come regista da quando ha scritto 28 giorni dopo, ma dopo essere tornato al franchise, non ha mai nemmeno preso in considerazione l'idea di dirigere un revival. Garland e il regista Danny Boyle hanno incontrato ComicBook in vista dell'uscita del nuovo film, che li vede entrambi tornare ai rispettivi ruoli di sceneggiatore e regista. Il film originale è uscito nel 2003 e Garland ha debuttato alla regia nel 2014 con Ex Machina. Da allora ha ottenuto altri successi, ma ha detto che non voleva dirigere lui stesso questo film. In realtà, al momento non ha in programma di dirigere nulla.

