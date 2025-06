24 Ore Le Mans Ferrari commenta la squalifica della 499P n 50

La 24 Ore Le Mans si è conclusa tra emozioni e colpi di scena, ma la squalifica della Ferrari 499P n. 50 ha acceso un acceso dibattito. Dopo la decisione degli steward, il team italiano ha prontamente risposto, sottolineando le proprie ragioni e cercando di fare luce su quanto accaduto. La vicenda mette in discussione non solo i risultati, ma anche il rispetto delle regole in una delle gare più prestigiose del motorsport, lasciando tutti con il fiato sospeso.

Ferrari ha risposto con un comunicato stampa alla squalifica della 499P n. 50 avvenuta poco dopo la conclusione della 24 Ore Le Mans. Antonio FuocoMiguel MolinaNicklas Nielsen hanno perso il quarto posto cedendo automaticamente la posizione alla Cadillac n. 12 Hertz Team JOTA. Il costruttore italiano ha risposto dicendo: “Com’è stato riportato dagli Steward, in occasione dell’ultimo pit-stop della vettura numero 50, avvenuto alle 15.23 di domenica 15 giugno, un meccanico della squadra Ferrari – AF Corse aveva notato l’assenza di una sola vite del supporto centrale dell’ala posteriore. L’assenza di uno o più di questo particolare, in funzione della progettazione dell’elemento, non pregiudica in alcun modo la sicurezza della vettura e la perdita delle altre viti avvenuta successivamente durante gli ultimi 37 minuti di gara non ha comportato alcun beneficio né in termini di prestazione né di classifica al traguardo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - 24 Ore Le Mans, Ferrari commenta la squalifica della 499P n. 50

