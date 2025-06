24 Ore di Le Mans squalifica per la Ferrari numero 50 per irregolarità tecniche

Un'ombra di controversia avvolge la storica 24 Ore di Le Mans 2025: la Ferrari numero 50, con Molina, Nielsen e Fuoco a bordo, è stata squalificata per irregolarità tecniche riguardanti il deflettore posteriore. Questa decisione ha rivoluzionato la classifica, cancellando il quarto posto e riaccendendo il dibattito sulla regolarità degli interventi tecnici nelle competizioni endurance. Ma cosa significa questa squalifica per il futuro dell’automobilismo sportivo?

La Ferrari numero 50 di Miguel MolinaNicklas NielsenAntonio Fuoco è stata squalificata dalla classifica finale della 24 Ore di Le Mans 2025. L’equipaggio che aveva concluso in quarta posizione alle spalle della gemella perde il proprio posto per il mancato superamento delle verifiche tecniche. La 499P, stando a quanto riportato da ACO e FIA dopo la bandiera a scacchi, aveva una deflessione dell’alettone posteriore di 52 mm, mentre il massimo consentito dal regolamento tecnico della classe Hypercar è di 15mm. Al termine dell’evento mancavano anche quattro bulloni dal supporto dell’alettone posteriore, come invece previsto dall’omologazione del prototipo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - 24 Ore di Le Mans, squalifica per la Ferrari numero 50 per irregolarità tecniche

In questa notizia si parla di: mans - ferrari - numero - tecniche

Ferrari vince anche a Spa e sogna il mondiale. Ma a Le Mans… - La Ferrari trionfa anche a Spa, alimentando le speranze per il mondiale. Beatrice Frangione ha intervistato Francesco Corghi di Motorsport.

24h Le Mans: ora è ufficiale la Ferrari numero 50 arriva quarta alla 24 h, è stata squalificata per un eccessiva flessione dell’ala posteriore. #wec #24hlemans Ferrari Hypercar Vai su X

Il trofeo di Le Mans per sempre nella bacheca Ferrari. Un onore che spetta a chi vince tre edizioni consecutive della 24 Ore sull’iconico circuito francese. L’impresa è riuscita, nella classe Hypercar, alla Ferrari 499P numero 83 gialla del team AF Corse. I Vai su Facebook

La Ferrari #50 squalificata dalla 24 ore di Le Mans - News - WEC; WEC | 24 Ore di Le Mans 2025, Ferrari #50 squalificata per irregolarità tecnica all’ala posteriore; Le Mans, squalifica shock per la Ferrari n. 50: violazione tecnica al post-gara.

La Ferrari #50 squalificata dalla 24 ore di Le Mans - In fase di verifiche tecniche i commissari hanno rilevato una flessione eccessiva dell'ala posteriore per l'assenza di alcuni bulloni di fissaggio ... Come scrive formulapassion.it

Ferrari vince per la terza volta consecutiva la 24 Ore di Le Mans - Ferrari conquista la 93esima edizione della 24 Ore di Le Mans con una gara memorabile. Segnala tecnoandroid.it