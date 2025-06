24 Ore di Le Mans squalifica per la Ferrari numero 50 per irregolarità tecnica

La Ferrari n. 50 di Molina, Nielsen e Fuoco è stata squalificata dalla classifica finale della 24 Ore di Le Mans 2025 per irregolarità tecniche. Dopo le verifiche, si è scoperto che l’alettone posteriore aveva una deflessione di 52 mm, superando il limite consentito. Questo episodio scuote il mondo dell’endurance e mette in discussione l’integrità delle competizioni. La sfida tra tecnologia, regolamenti e passione continua a infuocare il circuito, lasciando tutti con il fiato sospeso.

La Ferrari n. 50 di Miguel Molina, Nicklas Nielsen, Antonio Fuoco è stata squalificata dalla classifica finale della 24 Ore di Le Mans 2025. L'equipaggio che aveva concluso in quarta posizione alle spalle della gemella perde il proprio posto per il mancato superamento delle verifiche tecniche. La 499P, stando a quanto riportato da ACO e FIA dopo la bandiera a scacchi, aveva una deflessione dell'alettone posteriore di 52 mm, mentre il massimo consentito dal regolamento tecnico della classe Hypercar è di 15mm. Al termine dell'evento mancavano anche quattro bulloni dal supporto dell'alettone posteriore, come invece previsto dall'omologazione del prototipo.

