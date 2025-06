21enne Uccide La Madre Con Un’Accetta | Tragedia Familiare in Salento!

In un angolo di paradiso come il Salento, l’orrore ha spezzato una famiglia e sconvolto la comunità. Un gesto insensato di violenza ha scosso Racale, lasciando tutti con il fiato sospeso. Ma cosa può aver spinto un giovane a compiere un atto così devastante? E se dietro questa tragedia si celasse qualcosa di più oscuro di quanto sembri, è arrivato il momento di scoprirlo.

Una tragedia familiare si trasforma in incubo a Racale. Un figlio di 21 anni uccide la madre, ma cosa si nasconde dietro questo gesto folle? Ecco gli ultimi aggiornamenti. E se la follia si nascondesse proprio dove ci sentiamo più al sicuro? Nel cuore del Salento, a Racale, una tranquilla abitazione si è trasformata in teatro dell'orrore. Filippo, 21 anni, ha fatto l'impensabile: ha tolto la vita a sua madre, Teresa Sommario, 52 anni. L'ha colpita con un'accetta, quella che usava da bambino nei campi scout. Un gesto brutale, che ha lasciato sgomenta un'intera comunità. È successo tutto in pochi istanti, dentro casa, in via Toscana.