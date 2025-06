21 Paesi arabi condannano gli attacchi israeliani e chiedono de-escalation

In un momento di crescente tensione nella regione, 21 paesi arabi uniscono le voci per condannare gli attacchi israeliani contro l’Iran e chiedono urgentemente una de-escalation. Questa dichiarazione, promossa da nazioni come Turchia, Giordania e Emirati Arabi Uniti, sottolinea l’importanza di rispettare il diritto internazionale e promuovere il disarmo nucleare. La comunità internazionale deve ascoltare questa chiamata all’unità e alla pace, affinché si possa davvero aprire una nuova pagina di stabilità regionale.

In una dichiarazione congiunta 21 Paesi arabi hanno condannato gli attacchi israeliani contro l'Iran e chiedono una de-escalation regionale, il disarmo nucleare e il rispetto del diritto internazionale. Lo riferisce - come riporta Anadolu - l'agenzia di stampa ufficiale egiziana Mena. L'iniziativa include Turchia, Giordania, Emirati Arabi Uniti, Pakistan, Bahrein, Brunei, Ciad, Gambia, Algeria, Comore, Gibuti, Arabia Saudita, Sudan, Somalia, Iraq, Oman, Qatar, Kuwait, Libia, Egitto e Mauritania. La dichiarazione congiunta - sottoscritta dai ministeri degli esteri - sottolinea la necessità di rispettare la sovranità nazionale, l'integrità territoriale e i principi di buon vicinato e chiede una risoluzione pacifica delle controversie.

