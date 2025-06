16enne morto a Cagliari l’autopsia parla chiaro | cosa è successo davvero

Cagliari è sconvolta dalla tragica scomparsa di Mariano Olla, il giovane di 16 anni ritrovato senza vita nelle acque di Sant’Elia. L’autopsia ha chiarito ogni dubbio, confermando che la causa del decesso è stata l’annegamento. Un dramma che scuote la comunità e solleva interrogativi sul quanto accaduto davvero quella notte. Non si placano le domande su una perdita così improvvisa e dolorosa, lasciando tutti in attesa di ulteriori dettagli e risposte.

Cagliari è scossa dalla tragica morte di Mariano Olla, il sedicenne trovato senza vita all’alba di sabato scorso, riverso nelle acque a pochi metri dalla spiaggia del parcheggio Cuore, nel quartiere di Sant’Elia. L’autopsia ha fugato ogni dubbio sulla causa del decesso. L’esame autoptico, condotto dal medico legale Roberto Demontis, ha confermato la presenza di acqua nei polmoni del giovane, un dato inequivocabile. I risultati dell’autopsia. Non sono stati riscontrati segni di violenza sul corpo di Mariano Olla, né altri elementi che possano far pensare a un’aggressione o a un coinvolgimento esterno diretto nel decesso. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - 16enne morto a Cagliari, l’autopsia parla chiaro: cosa è successo davvero

