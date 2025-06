100% Rucola il 18 giugno da Coldiretti l’evento di presentazione dei risultati finali del progetto

Il progetto “100% RUCOLA” rappresenta un esempio straordinario di sinergia tra agricoltura, ricerca e territorio, dando vita a un percorso innovativo e sostenibile. Giunto al suo culmine, l’evento di presentazione finale il 18 giugno 2025 alle 19:00 presso la sede di Coldiretti a Corno d’Oro (SA) sarà l’occasione per scoprire i risultati di questa rivoluzionaria iniziativa che trasforma gli scarti in opportunità, dimostrando come l’innovazione possa valorizzare una delle eccellenze agroalimentari della Campania.

Un'intera filiera agricola, il mondo della ricerca e il territorio uniti in un percorso comune: è questo il cuore del progetto "100% RUCOLA", che giunge al suo momento conclusivo con un evento in programma mercoledì 18 giugno 2025, alle ore 19:00, presso la sede di Coldiretti (Strada Statale 18 Tirrena Inferiore, 208 – località Corno d'Oro – SA). Il progetto "100% RUCOLA", finanziato dal PSR Campania, trasforma gli scarti della lavorazione della Rucola della Piana del Sele IGP in risorsa, estraendo erucina attraverso processi biotecnologici e incapsulandola in formulazioni ad alto valore. Si tratta di un modello innovativo di economia circolare che coniuga sostenibilità ambientale e sviluppo delle imprese locali.

