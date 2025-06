100% rucola domani a Salerno la presentazione del progetto che coniuga sostenibilità e sviluppo

Domani a Salerno, un evento imperdibile segnerà la conclusione di “100% Rucola”, il progetto innovativo che unisce sostenibilità, ricerca e territorio in un’unica filiera agricola. Un esempio concreto di come l’agroalimentare possa evolversi verso pratiche più eco-friendly e sostenibili. La presentazione si svolgerà alle 19 presso la sede di Coldiretti, occasione per scoprire come questa iniziativa possa tracciare il futuro della produzione agricola campana. Non perdete questa opportunità di essere protagonisti del cambiamento!

Un’intera filiera agricola, il mondo della ricerca e il territorio uniti in un percorso comune: è questo il cuore del progetto “100% Rucola”, che giunge al suo momento conclusivo con un evento in programma domani 18 giugno, alle ore 19 nella sede di Coldiretti (Strada statale 18 Tirrena Inferiore, 208 – località Corno d’Oro – Sa). Il progetto “100% Rucola”, finanziato dal Psr Campania, trasforma gli scarti della lavorazione della Rucola della Piana del Sele Igp in risorsa, estraendo erucina attraverso processi biotecnologici e incapsulandola in formulazioni ad alto valore. Si tratta di un modello innovativo di economia circolare che coniuga sostenibilità ambientale e sviluppo delle imprese locali. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

“100% Rucola”, il 18 giugno da Coldiretti l’evento di presentazione dei risultati finali del progetto - Il progetto “100% RUCOLA” rappresenta un esempio straordinario di sinergia tra agricoltura, ricerca e territorio, dando vita a un percorso innovativo e sostenibile.

