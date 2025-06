? PAC-MAN compie 45 anni | arriva Shadow Labyrinth il platform dark che riscrive l’eredità arcade

Nel 1980, Pac-Man rivoluzionava il mondo dei videogiochi, e ora, a 45 anni di distanza, Bandai Namco celebra questa icona con un innovativo capitolo: Shadow Labyrinth. Questo platform oscuro e avvincente riscrive l’eredità arcade in chiave moderna, portando i giocatori in un universo sci-fi dark che sfida i limiti del passato. Il 18 luglio 2025, preparatevi a scoprire un’avventura che unisce nostalgia e innovazione, e nel nuovo trailer…

Nel 1980 PAC-MAN entrava nelle sale giochi giapponesi rivoluzionando per sempre l’industria videoludica. Quarantacinque anni dopo, Bandai Namco celebra l’anniversario di una delle sue IP più longeve con un nuovo gioco che è tutto fuorché nostalgico: Shadow Labyrinth, un action-platform 2D ambientato in un universo dark sci-fi, in uscita il 18 luglio 2025 su tutte le principali piattaforme, inclusa la futura Nintendo Switch 2. Nel nuovo trailer pubblicato in occasione delle celebrazioni, Shadow Labyrinth si mostra come un ibrido tra metroidvania e arcade retrò, con un’estetica oscura e inquietante che reimmagina i classici elementi PAC-MAN in chiave distopica. 🔗 Leggi su Nerdpool.it