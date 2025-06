? TECH TALK Post-FED 2025 - Media Industry | OTT AI Video & Grande Musica! ? | LIVE

Non perdere l'occasione di immergerti nel futuro della media industry durante il Tech Talk Post-FED 2025! Dalle innovazioni in OTT e AI ai video e alla grande musica live, scopri come queste tendenze stanno rivoluzionando il modo di consumare contenuti. Segui in diretta streaming dalle ore 12.00 su Digital-News.it e resta aggiornato su tutte le novità che plasmeranno il domani dei media. Non mancare!

Guarda in Diretta Streaming - Tech Talk Post-FED 2025: Media Industry: OTT, AI, Video & Grande Musica Clicca nella finestra qui sotto per seguire il dibattito in streaming dalle ore 12.00. Segui l'evento su Digital-News.it, prodotto da Comunicare DigitaleMedia Partner: Digital-News.it. Dopo il 22° FED 2025, torna il Tech Talk per analizzare i punti più rilevanti emersi dal. 🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - ? TECH TALK Post-FED 2025 - Media Industry: OTT, AI, Video & Grande Musica! ? | LIVE

In questa notizia si parla di: tech - talk - media - industry

Tech Talk FED 2025 Premiere: Dall'AI, allo Sport, dalla Produzione ai FAST | LIVE su Digital-News.it - A una settimana dall'apertura della 22ª edizione del FED 2025, torna il TECH TALK, l'evento di Digital-News.

DOPO IL 22° FED 2025, IL TALK CHE RIASSUME IL FUTURO! Torna il nuovo Tech Talk per analizzare i punti più rilevanti emersi dal Forum Europeo Digitale al Real Collegio di Lucca! LIVE MARTEDI 17 GIUGNO 2025 ORE 12 -> https://youtube.com/w Vai su X

Il 18 e il 19 giugno ti aspettiamo presso la SIAM a Milano, in via Santa Marta 18, per i talk di Persone&Talenti: due giorni di confronto tra imprese e professionisti, università e studenti, per mettere in dialogo il mondo del lavoro e quello della formazione! Iscriv Vai su Facebook

Tech Talk – Media Industry: OTT, AI, Video & Grande Musica il 17 giugno online ore 12:00; ?? TECH TALK Post-FED 2025 - Media Industry: OTT, AI, Video & Grande Musica! ?? | LIVE; Tech Talk FED 2025 Premiere: Dall'AI, allo Sport, dalla Produzione ai FAST | LIVE su Digital-News.it.

TECH TALK WILL HELP MEDIA TO UNDERSTAND THE TELCO INDUSTRY -- TM - Telco Tech Talk by Telekom Malaysia (TM) is a talk session to help the media gain insight into the telco industry and help them generate business content writing ... Lo riporta bernama.com

Tech Talk: Changing technology in the news industry - The late 2000s was a period of extremely fast change for technology, particularly in media. Segnala timesleader.com