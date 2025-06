Zona corso dei Mille carcasse d’auto ridotte a cassonetti tra la rabbia dei residenti | Siamo figli di un Dio minore

Una scena di degrado che insulta il senso civico e la qualità della vita dei residenti di Palermo: auto abbandonate trasformate in cassonetti, rifugio per topi e insetti, rifiuti sparsi ovunque. In piazzale Ignazio Calona, la rabbia cresce, mentre la città sembra ignorare il problema. È ora di affrontare questa emergenza e restituire dignità a un quartiere dimenticato.

Carcasse d'auto abbandonate trasformate in cassonetti e diventate rifugio per topi e scarafaggi, rifiuti sull'asfalto e insetti ovunque. Esplode la rabbia dei residenti di piazzale Ignazio Calona, nella zona di corso dei Mille, che denunciano a PalermoToday lo stato di degrado in cui versa l'area.

