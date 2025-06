Zhangheng 1-02 il satellite per il monitoraggio elettromagnetico per la prevenzione dei disastri naturali

Zhangheng 1-02 segna un passo avanti fondamentale nella tecnologia di monitoraggio elettromagnetico, rafforzando la capacità della Cina di prevenire disastri naturali con precisione e tempestività. Il successo del lancio del razzo Long March-2D da Jiuquan apre nuove prospettive nell’osservazione spaziale, ponendo le basi per un futuro in cui la Terra sarà più sicura e sotto controllo. Con questa innovazione, la Cina dimostra di puntare all’eccellenza nel campo della prevenzione dei rischi ambientali.

(Adnkronos) – Un razzo vettore Long March-2D è decollato con successo dal Centro di Lancio Satellitare di Jiuquan, nel nord-ovest della Cina, inviando il satellite Zhangheng 1-02 nella sua orbita prevista. Secondo la China National Space Administration (CNSA), questo lancio rappresenta un'avanzata cruciale per la Cina nel campo dell'osservazione spaziale dei campi fisici della Terra.

