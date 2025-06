Zelensky in Austria per la prima volta dall’inizio della guerra

In un momento cruciale, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky fa il suo primo ingresso ufficiale in Austria dall'inizio della guerra. Accolto con rispetto e solidarietĂ a Vienna, Zelensky si prepara a incontri fondamentali per rafforzare il sostegno internazionale e cercare vie di pace. La visita segna un passo importante nel delicato percorso di diplomazia e collaborazione tra Ucraina e Austria, evidenziando l'importanza di un fronte unito contro le sfide attuali.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato a Vienna. Si tratta della sua prima visita nel Paese dopo l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia nel 2022. Zelensky è stato accolto dal presidente austriaco Alexander Van der Bellen. Il presidente ucraino incontrerĂ anche il cancelliere austriaco Christian Stocker. La moglie di Zelensky, la first lady Olena Zelenska, e Doris Schmidauer, moglie di Van der Bellen, terranno anche un dibattito sul ruolo delle donne nella promozione della pace. Dall'invasione russa dell'Ucraina, l'Austria ha mantenuto una posizione neutrale, dichiarata nel 1955 dopo la seconda guerra mondiale, e Vienna è stata oggetto di pesanti critiche per aver mantenuto i legami con Mosca.

