Zelda | Breath of the Wild e Tears of the Kingdom la recensione delle versioni Switch 2

Nessuna sorpresa: Nintendo ha deciso di dare nuova vita ai due capolavori di Zelda con le versioni Switch 2, offrendo un’esperienza ancora più immersiva e innovativa. Dopo anni di attesa, gli appassionati si trovano di fronte a due titoli che, pur mantenendo il loro fascino unico, si arricchiscono di migliorie tecniche e nuove funzioni. È il momento di scoprire come questi classici si siano evoluti, lasciando il segno anche sulla nuova generazione di console.

Ci avremmo tutti scommesso qualcosa sul fatto che Nintendo avrebbe sfruttato Switch 2 per un rilancio di due giochi che hanno segnato indelebilmente la vita della prima console ibrida, vale a dire i due Zelda open world. Troppo, troppo importanti per non sfruttare il momento: Breath of the Wild ha già ormai 8 anni sulle spalle, mentre Tears of the Kingdom, molto più giovane, era sì magnifico su Switch 1 facendo però sentire il peso di una piattaforma che già all’epoca sembrava essere arrivata al suo massimo in termini di prestazioni. Per inaugurare la nuova console, oltre a Mario Kart World e una manciata di altre esclusive come l’altamente discutibile World Tour, Nintendo ha così scelto di affidarsi nuovamente a Link e Hyrule, riportando Breath of the Wild e Tears of the Kingdom con pacchetti upgrade da 10 € ciascuno (o gratis, se abbonati a Nintendo Switch Online) che garantiscono miglioramenti visivi e una serie di nuove funzionalità. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Zelda: Breath of the Wild e Tears of the Kingdom, la recensione delle versioni Switch 2

