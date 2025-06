Zazzaroni | Perché in Nazionale non hanno chiamato lui!? Vergognosi gli attacchi a Montolivo

Nel mondo del calcio, le scelte e le voci si intrecciano in un turbine di polemiche e commenti. Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, mette in discussione la recente decisione di non chiamare alcuni giocatori in Nazionale, tra cui Gigi Peruzzi, e condanna gli attacchi ingiustificati a Montolivo. La sua analisi apre un dibattito acceso sull’orientamento della nostra nazionale e sulle polemiche che la accompagnano. Ma quali sono davvero le ragioni dietro queste decisioni?

Il direttore del Corriere dello Sport dice la sua. Nel suo editoriale odierno, Ivan Zazzaroni  sul Corriere dello Sport  ha analizzato l'arrivo di Gennaro Gattuso  sulla panchina dell' Italia. GATTUSO NUOVO CT  – «Non so se – come dice Bufffon – Gattuso sia la miglior scelta possibile. E mi sfugge il motivo per cui il presidente Gravina abbia parlato di progetto, prima che del candidato, quando l'unico progetto possibile resta l'approdo ai Mondiali: non ne individuo altri perchĂ© non ci sono. Per l'amore che nutro per la Nazionale posso solo augurarmi che Rino ci porti finalmente lĂ dove manchiamo dal 2014, sfruttando al meglio la linearitĂ delle sue scelte e le qualitĂ temperamentali che l'hanno reso Ringhio.

