Zaynab Dosso in ritardo di preparazione | ancora ultima a Stoccolma

Zaynab Dosso, ancora in ritardo di preparazione, si confronta con una realtà immutata: la distanza dei 100 metri, le avversarie e il suo tempo, inchiodata a 11’’26. La sua presenza a Stoccolma conferma la sfida delle tempistiche e delle aspettative, ma anche la determinazione di chi lotta per tornare ai livelli di sempre. Nonostante le difficoltà, il suo percorso continua, alimentato dalla voglia di riscatto e di miglioramento.

Non cambia la Scandinavia, non cambia la distanza dei 100 metri e non cambiano nemmeno le avversarie: e non cambia neanche Zaynab Dosso, che dopo essere arrivata ultima nella gara di Oslo con 11’’26, si ripete anche nel meeting di Stoccolma, stesso tempo e stesso piazzamento. È vero, la Dosso è in ritardo di preparazione per l’infortunio avvenuto durante gli europei indoor e poi "smorzato" nel mondiale. Da allora si è fermata, poi ha ripreso, ma il difetto di preparazione è notevole, visto che in Diamond League si viaggia sotto gli 11 secondi e anche di molto (prima Julien Alfred di Saint Lucia con 10’’75, la seconda in 10’’93 e la terza a 11’’). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it