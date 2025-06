Zanetti | Lautaro Martinez è il nostro punto di riferimento è tra i più grandi giocatori della storia dell'Inter

Zanetti e Lautaro Martinez rappresentano il cuore pulsante dell'Inter, con il numero 232 che li identifica tra i più grandi in storia nerazzurra. L’attesa cresce per il debutto dell’Inter al Mondiale per Club, in programma il 18 giugno alle 3 di notte (ora italiana). Una sfida imperdibile che potrebbe consacrare ulteriormente questi campioni. Restate sintonizzati: l’avventura continua e il mondo intero aspetta di vedere cosa ci riserverà questa emozionante avventura.

Grande attesa per l`esordio dell`Inter al Mondiale per Club – sfida attesa per il prossimo 18 giugno alle ore 3 di notte (ora italiana) contro. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: zanetti - quot - lautaro - martinez

Inter, Zanetti: "Mastantuono? Tutti lo vorrebbero. Arriverà qualcuno di importante" - Javier Zanetti, vicepresidente dell’Inter, ha rilasciato un'intervista esclusiva a ESPN, toccando temi fondamentali sulla squadra e sul futuro.

?Inter, i convocati per il Mondiale per Club con relativo numero: 1 Sommer 2 Dumfries 6 De Vrij 7 Zielinski 8 Sucic 9 Thuram 10 Lautaro 11 Luis Henrique 12 Di Gennaro 13 Josep Martinez 15 Acerbi 16 Frattesi 20 Calhanoglu 21 Asllani 22 Mkhitaryan 2 Vai su Facebook

Inter, Zanetti: Lautaro sta bene, ha ancora qualche giorno per riprendersi al meglio; Lautaro Martinez Consolato da Zanetti Dopo la Sconfitta in Finale di Champions League; Zanetti: Sapevo che Lautaro avrebbe fatto grandi cose. L'abbiamo portato all'Inter e ora ci sta dando....

Zanetti: "Lautaro Martinez è il nostro punto di riferimento, è tra i più grandi giocatori della storia dell'Inter" - Grande attesa per l`esordio dell`Inter al Mondiale per Club – sfida attesa per il prossimo 18 giugno alle ore 3 di notte (ora italiana) contro il Monterrey - Lo riporta calciomercato.com

Zanetti: «Lautaro Martinez ha garra unica! Inter-Barcellona? Emozioni forti» - Javier Zanetti ha parlato dell’attuale stato fisico del capitano dell’Inter Lautaro Martinez, ricordando un episodio molto significativo che ha preceduto il ritorno con il Barcellona. Riporta inter-news.it