Zanetti | La finale di Champions è alle spalle vogliamo essere competitivi Su Chivu dico questo

Javier Zanetti, vicepresidente dell’Inter, esprime entusiasmo e determinazione in vista del Mondiale per Club, sottolineando l’importanza di partire con il piede giusto contro il Monterrey. Con un passato glorioso come la finale di Champions League 2010 alle spalle, i nerazzurri vogliono dimostrare di essere ancora competitivi ai massimi livelli. La sfida è aperta: ora, sotto i riflettori internazionali, l’obiettivo è scrivere nuove storie di successo.

Le parole di Javier Zanetti, vicepresidente dell'Inter, in vista dell'inizio del Mondiale per Club dei nerazzurri. I dettagli. Javier Zanetti, vicepresidente dell' Inter, ha parlato ai canali ufficiali Fifa in vista dell'esordio al Mondiale per Club. MONDIALE PER CLUB – «Noi dell'Inter esordiamo mercoledì contro il Monterrey, quindi speriamo di partire con il piede giusto. Stiamo bene, abbiamo voglia di essere competitivi. Con Chivu inizia un nuovo ciclo e siamo entusiasti per questo». RIVINCITA CHAMPIONS – «Non so se sia una rivincita, ma sicuramente con la finale di Champions League si è chiuso un capitolo, e ne inizia un altro.