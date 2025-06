Zanetti elogia | Lautaro Martinez nella storia dell’Inter! Poi parla di Messi

A pochi giorni dall’attesissimo debutto dell’Inter al Mondiale per Club, Javier Zanetti si lascia andare a parole di stima e orgoglio, dedicando un elogio speciale a Lautaro Martinez, vero simbolo della storia nerazzurra. Ma il suo sguardo non può non volgere con ammirazione anche verso Lionel Messi, una leggenda vivente del calcio mondiale. La passione e il rispetto di Zanetti illuminano il legame tra queste icone che hanno scritto pagine indelebili nella storia del club e del calcio internazionale.

A pochi giorni dall'atteso esordio dell'Inter al Mondiale per Club, il vicepresidente Javier Zanetti ha rilasciato un'intervista ai canali ufficiali della FIFA in cui ha parlato con orgoglio Lionel Messi e Lautaro Martinez. LEGGENDA IN NAZIONALE – Le parole Javier Zanetti trasudano ammirazione e rispetto per "La Pulga", che continua a incantare il mondo del calcio nonostante gli anni che passano: «Parliamo del miglior giocatore del mondo. Vederlo ancora in campo e poterne godere è sicuramente una bella esperienza». Un tributo che diventa ancora più significativo se si pensa all'avvicinarsi del Mondiale 2026, in cui Messi potrebbe essere ancora il faro della Selección argentina.

