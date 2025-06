Zancan spiega | Chivu opportunità e rischio! Per l’Inter 2 incognite

Federico Zancan analizza con acutezza le opportunità e i rischi che il Mondiale per Club può rappresentare per l’Inter di Cristian Chivu. Tra incognite e potenzialità, il noto esperto evidenzia come questa competizione possa diventare un trampolino di lancio o una sfida delicata per i nerazzurri. Scopriamo insieme quali sono le chiavi di questa avventura e cosa potrebbe riservare il futuro alla squadra milanese.

Federico Zancan si è espresso sul modo in cui l'Inter arriva al Mondiale per Club: la sua attenzione si è rivolta principalmente al capitolo dell'attacco e all'opportunità che la competizione offre al tecnico Cristian Chivu. IL RAGIONAMENTO – Federico Zancan si è pronunciato a Sky Sport in vista dell'inizio del Mondiale per Club per l'Inter di Cristian Chivu. Di seguito le sue parole: «La squadra nerazzurra si trascina da un po' di stagioni il problema della profondità in attacco, con Lautaro Martinez e Thuram che hanno avuto un'annata altalenante. I nerazzurri si approcciano al Mondiale per Club con dei problemi, non solo fisici ma anche psicologici – dopo la finale di Champions League.

