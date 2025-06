Zalewski Inter c’è la decisione definitiva sul riscatto dalla Roma | ecco i nuovi tempi per l’ufficialità

L’attenzione dei tifosi nerazzurri si concentra ora sul futuro di Nicola Zalewski, destinato a vestire la maglia dell’Inter a titolo definitivo. Dopo un prestito convincente dalla Roma, il club milanese ha deciso di esercitare l’opzione di riscatto a 6,3 milioni di euro. La decisione ufficiale sta per essere annunciata, segnando un nuovo capitolo nella carriera dell’esterno polacco e rafforzando l’ambizione dell’Inter di costruire una squadra competitiva e vincente.

Nicola Zalewski si appresta a diventare a tutti gli effetti un nuovo calciatore del calciomercato Inter. Trasferitosi a febbraio in prestito dalla Roma, il calciatore polacco ha convinto il club meneghino ad esercitare l'opzione per il riscatto fissato a 6,3 milioni di euro. A riferirlo è il portale specializzato nel club giallorosso, il Romanista, che spiega al contempo come la nuova data per l'ufficialità dell'operazione sarà tra il 22 e il 24 giugno.

